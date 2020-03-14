(Görüntülü) Kaçak kazı yapanlar drone'LU suçüstü yakalandı

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi, drone'le tespit edilip jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT), dün, Süleymaniye Mahallesi Çiftlik mevkiindeki zeytinlik alanda iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Bölgeyi drone'la tarayan JASAT ekipleri, iş makinesiyle kaçak kazı yapanların yerini tespit edip, Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ile birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda M.Y.(46), M.A.(62) ve B.Ü.'yü(60) zeytinlik alanda iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Manisa

2020-03-14 15:17:29



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