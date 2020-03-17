Manisa’da jandarmadan trende asayiş uygulaması

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uşakİzmir Bölgesel treni ve Balıkesirİzmir 6 Eylül Ekspresi’nde yapılan uygulama kapsamında 503 kişi sorgulanırken, aranan 2 kişi ise yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı uygulamalarla vatandaşların güvenliği için gerekli asayiş önlemlerini almaya devam ediyor. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uşakİzmir Bölgesel treni ve Balıkesirİzmir 6 Eylül Ekspresi’nde yapılan uygulama yapıldı. 'Trenlerde Önleme Uygulaması'nda 9 asayiş ekibi, 2 arama köpeği ve 1 sivil jandarma olmak üzere 52 personel görev aldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinden sabah saat 08.47’de hareket eden Uşakİzmir Bölgesel treninde Turgutlu ilçesine kadar, Soma ilçesinden sabah saat 10.10’da hareket eden Balıkesirİzmir 6 Eylül Ekspresi’nde Saruhanlı ilçesine kadar yapılan uygulamada 503 kişinin sorgulanırken aranan 2 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların güvenliği için bu tür uygulamalara devam edileceği bildirildi.

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