Manisa BŞB'de yabancılar gitti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, spor organizasyonlarının dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden süresiz bir şekilde durdurulmasının ardından, takımdaki yabancı oyuncular Isiah Umipig ile BJ Blake ayrıldı. Sözleşmeleri karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilen iki oyuncu ülkeleri ABD'ye döndü.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-03-24 12:42:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.