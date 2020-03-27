Manisa Emniyetinden otobüslerde korona virüs denetimi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından otobüslerde yapılan korona virüs denetiminde gerek sürücülere gerekse de yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde korona virüs tedbirleriyle ilgili denetleme yapıldı. Ekipler durdurdukları otobüslerde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı denetlendi. Denetlemede trafik ekipleri vatandaşlara sağlık günler dileyerek, korona virüse karşı sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiği hatırlatıldı. Öte yandan ekipler hazırladıkları broşürleri vatandaşların ve şoförlerin görebileceği yerlere asarak tedbirlerin hatırlatılması sağlandı.

Yolculuk yapan vatandaşlar trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.