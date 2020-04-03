Şehzadeler Belediyesi sevgi yolları ve eczaneleri dezenfekte etti

Şehzadeler Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte çalışmalarına ilçedeki sevgi yolları ve eczaneler ile devam etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Vatandaşlarımızın sağlığı için ilçemizin her bir noktasında yoğun bir dezenfekte çalışması yapıyoruz. İlk günden itibaren başladığımız dezenfekte çalışmalarımız periyodik olarak devam ediyor” dedi.

Korona virüsün Türkiye’de de görüldüğünün açıklaması ile birlikte ilçede kapsamlı bir dezenfekte çalışması yapan Şehzadeler Belediyesi, ilçenin her mahallesi, sokağı ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda başlattığı dezenfekte çalışmalarını, bugün de ilçedeki sevgi yolları ve eczaneler ile sürdürdü. Sevgi yollarında hummalı bir çalışma başlatan ekipler, sevgi yollarını önce deterjanlı sular ile yıkadı, ardından dezenfektanlar ile dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmaları ayrıca vatandaşların yoğun olarak gittikleri ilçedeki eczanelerde de gerçekleştirildi. Dezenfekte ekipleri, Şehzadeler’de yer alan eczaneleri özel dezenfektanlar ile dezenfekte ederek, hijyenik bir ortam oluşturdu.

Türkiye’deki ilk korona virüs vakasından sonra ilçe genelinde seferberlik ilan ettiklerini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “67 mahallemiz başta olmak üzere ilçemizdeki toplu kullanım alanları, ibadethaneler, sağlık merkezleri ile kurum ve kuruluşlar, periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Ekiplerimiz bugün de ilçemizin yoğun olarak kullanılan sevgi yollarında ve yine halkımızın yoğun olarak gittiği ilçemiz genelindeki eczanelerde dezenfekte çalışmaları yapıyor. Şehzadelerin mahalle ve sokakları bize emanet. Biz vatandaşlarımızın sağlığı için ekiplerimizle sahadayız ve çalışıyoruz. Lütfen vatandaşlarımız da bizler için evlerinde kalsınlar diyoruz.” şeklinde konuştu.

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