Gördes Kaymakamı Abacı marketleri denetledi

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Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilçede bulanan marketlerin almış oldukları önlemleri yerinde denetledi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Kaymakamı Bekir Abacı, marketleri denetlendi. Kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanılması konusunda iş yeri sahiplerini bilgilendiren Kaymakam Abacı, açıkta ürün satışı yapılmaması, ekmek, meyvesebze gibi ürünlerin paketlenerek satışa sunulması, hasta personelin çalıştırılmaması, çalışan ve müşteriler için dezenfektan bulundurulması, işletmelerin düzenli olarak havalandırılması konularında uyarılarda bulundu.

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