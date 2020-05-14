Otomobiliyle takla atıp kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobil sürücüsü sabaha karşı aracıyla takla atarak kaza yaptı. Araç sürücüsü takla atan aracını olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir sürücü takla attığı otomobilini bırakıp kaçtı. Eski Manisa Yolu üzerinde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Manisa istikametine seyir halinde olan ve ismi belirlenemeyen sürücü 45 ACR 068 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çarpan araç daha sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Kaza sonrasında sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza sonrasında vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken araç sürücüsünün kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

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