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İnşaatta kumar oynarken yakalandılar Manisa’da inşaat halindeki apartman ve kıraathanede kumar oynayanlara 68 bin lira ceza kesildi

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde inşaat halindeki bir apartmana ve kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 17 kişiye 68 bin 480 lira para cezası kesildi.

İnşaatta kumar oynarken yakalandılar Manisa’da inşaat halindeki apartman ve kıraathanede kumar oynayanlara 68 bin lira ceza kesildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde inşaat halindeki bir apartmana ve kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 17 kişiye 68 bin 480 lira para cezası kesildi.
Salihli’nin Gaziler Mahallesi’nde inşaat halindeki bir apartmanın 3. katında kumar oynandığı bilgisini alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bahse konu daireye baskın düzenledi.
Daire yapılan aramada kumar onadıkları tespit edilen H.D, A.G, Y.O, M.U, T.P, İ.D, A.D, A.A ve T.B isimli toplam 10 şahsa kumar oynamak ve Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 43 bin 750 lira para cezası kesildi. Ayrıca Eskicami Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı alan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kıraathane içinde bulunan Y.O, M.A, A.G, M.O, E.K, M.Ç. ve T.B isimli toplam 7 şahsa kumar oynamak ve Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 24 bin 730 lira idari para cezası kesildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması adına suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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