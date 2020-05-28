Manisa'da cezaevinde yangın

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Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangın cezaevi personeli tarafından söndürüldü.



Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktı. Koğuş bölümünde çıkan yangına ilk müdahaleyi cezaevi personeli yaparak söndürüldü. Yangının haber verilmesi üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İlk edinilen bilgilere göre yangında yaralanan veya ölen olmadı.

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