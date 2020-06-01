Otomobilde sıkışan yavru kedi, tamirhanede kurtarıldı

<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin yakıt deposu ile kaportası arasına sıkışan yavru kedi, araç tamirhaneye götürülerek kurtarıldı. Otomobil sürücüsü Burcu Onat (32), "Ben bir anneyim. Yavru kedinin o durumda kalmasına izin veremezdim. Kedi kurtarıldığı için çok mutluyum" dedi.<br>Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi'nde sabah işe gitmek için park halindeki 34 EJL 76 plakalı otomobiline binen Burcu Onat, yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra kedi sesi duyup, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, otomobilin yakıt deposu ile kaportası arasına sıkan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak, uzun uğraşlara rağmen başarılı olamadı. Onat, bunun üzerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bir oto tamirhanesine gitti. Burada lifte alınan otomobildeki kedi, bulunduğu yerden herhangi bir parçanın sökülmesine gerek kalmadan kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.<br>`KURTARILDIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUM´<br>Sürücü Burcu Onat, "Ben bir anneyim. Yavru kedinin o durumda kalmasına izin veremezdim. Kedi kurtarıldığı için çok mutluyum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ <br>2020-06-01 08:14:15<br>

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