Sokak hayvanları onun gelmesini dört gözle bekliyor 112 personelinden örnek hayvan sevgisi Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 112 personeli olan Mehmet Akif Çelik hayvan sevgisiyle örnek oluyor Her gün mesaisine sokak hayvanlarını besleyerek başlayan Çelik, işine de sokak hayvanlarının eşliğinde gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak hayvanları onun gelmesini dört gözle bekliyor 112 personelinden örnek hayvan sevgisi Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 112 personeli olan Mehmet Akif Çelik hayvan sevgisiyle örnek oluyor Her gün mesaisine sokak hayvanlarını besleyerek başlayan Çelik, işine de sokak hayvanlarının eşliğinde gidiyor

İHA

Sokak hayvanları onun gelmesini dört gözle bekliyor 112 personelinden örnek hayvan sevgisi Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 112 personeli olan Mehmet Akif Çelik hayvan sevgisiyle örnek oluyor Her gün mesaisine sokak hayvanlarını besleyerek başlayan Çelik, işine de sokak hayvanlarının eşliğinde gidiyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde görev yapan 112 ambulans şoförü Mehmet Akif Çelik, örnek hayvan sevgisiyle gönülleri fethediyor. Her gün mesaisine sokak hayvanlarını besleyerek başlayan ve onların eşliğinde işe giden Çelik, mesai bitiminde yine sokak hayvanları tarafından karşılanıyor.
Kırkağaç Devlet Hastanesine bağlı 112 Acil Sağlık ekibinde çalışan Mehmet Akif Çelik, mesaisine sokak hayvanlarını beslemeden başlamıyor. Çelik'in gelmesini sabırsızlıkla bekleyen sokak hayvanları tek tek sıraya geçip onun getirdiklerini yiyor ve yemeğin ardından ise Mehmet Akif Çelik'e işe giderken eşlik ediyor. Sokak hayvanlarının ona, onun ise sokak hayvanlarına olan sevgisini görenler ise hayranlıkla bu sevgiyi izliyorlar.
İHA muhabirine konuşan 112 personeli Mehmet Akif Çelik, "2 yıldan beri Kırkağaç Devlet Hastanesinde 112 acil ambulansında sürücü olarak çalışmaktayım. Hayvanlara olan bir zaafım var. Bu sevgim pandemi döneminde daha da pozitif hale geldi. Sürekli onlarla ilgileniyorum. Zamanım oldukça işime 1 saat erken gelip onlarla ilgilenip daha sonra işime gidiyorum. Öncelikle sosis, salam gibi hazır gıdalar ve kuru mama alıyorum. Sularını veriyorum. Diğer arkadaşlarımızla birlikte her gün nöbet giriş ve çıkışlarında sokak hayvanlarıyla ilgileniyoruz. 7/24 yanımızdan ayrılmıyorlar, onlarda bize olan sevgisini fazlasıyla gösteriyorlar. Bize bağımlılıkları oldukça fazla. Beni gördükleri zaman koşup geliyorlar, sabah işe götürüyorlar daha sonra ise mesai bitimini benim çıkmamı bekliyorlar. Tüm arkadaşlarımızda aynı duyarlılıkta. Onlara ellerinden geldiğince yardım ediyorlar. Kırkağaçlılar da bu konularda duyarlı. Hayvanları çok seviyorlar. Hayvanlara yaklaşımları çok güzel. Benim sokak hayvanlarına olan sevgimi görenler gelip ayrı ayrı teşekkür ediyorlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cezaevinden izinli çıkan kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkan kişi evinde ölü bulundu
Zeytin bahçesine ekilen kenevirler jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Zeytin bahçesine ekilen kenevirler jandarmaya takıldı
Manisa FK 2 günlük aranın ardından antrenmanlarına başladı
YEREL HABERLER Manisa FK 2 günlük aranın ardından antrenmanlarına ...
Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, göreve başladı
YEREL HABERLER Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, göreve başladı
Evsel atıkların trenle taşınacağı noktalar belli oldu
YEREL HABERLER Evsel atıkların trenle taşınacağı noktalar belli oldu
Meteorolojiden Manisa için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Manisa için kuvvetli yağış uyarısı
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz göreve başladı
YEREL HABERLER Manisa Valisi Yaşar Karadeniz göreve başladı
Turgutlu Belediyesi ekipleri çalışmalarına ara vermiyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi ekipleri çalışmalarına ara ...
Kaymakam Duru: Kula'da vaka sayısı 11'e yükseldi
YEREL HABERLER Kaymakam Duru: Kula'da vaka sayısı 11'e yükseldi
Akgedik Yunuskent 2. etapta teslim süreci başladı
YEREL HABERLER Akgedik Yunuskent 2. etapta teslim süreci başladı
MASKİ’den su faturaları ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER MASKİ’den su faturaları ile ilgili açıklama
Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında artış yaşandı Kula Kaymakamı Kemal Duru: "Kula’da vaka sayısı 10 günde 11’e ulaştı"
YEREL HABERLER Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında ...
Tarık Almış'ın adı Saruhanlı'da yaşatılacak
YEREL HABERLER Tarık Almış'ın adı Saruhanlı'da yaşatılacak
Manisa’nın tek skate parkı Akhisar’da açıldı Başkan Dutlulu gençlere sözünü tuttu, Skate Park hizmete açıldı
YEREL HABERLER Manisa’nın tek skate parkı Akhisar’da açıldı Başkan ...
Salihli'de poyraz karpuzu hasadı başladı
YEREL HABERLER Salihli'de poyraz karpuzu hasadı başladı
Denizi olmayan Manisa'da balıkçılıkla geçiniyorlar
YEREL HABERLER Denizi olmayan Manisa'da balıkçılıkla geçiniyorlar
ŞEGEM yeni yerinde hizmete başladı
YEREL HABERLER ŞEGEM yeni yerinde hizmete başladı
Manisa’nın ünlü Poyraz Karpuzu’nda hasat sevinci Ünlü Poyraz Karpuzu’nda gecikmeli hasat başladı 18 yıllık karpuz üreticisi Mehmet Aydın: “Poyraz Karpuzu çok lezzetlidir” “Komşu ziyaretine karpuz götürün üretici kazansın” “Bizi üzen diğer bölge karpuzlarının Poyraz karpuzu altında satılmasıdır” Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “3 bin dekar alanda karpuz üretiliyor”
YEREL HABERLER Manisa’nın ünlü Poyraz Karpuzu’nda hasat sevinci Ünlü ...
Gürle'nin yenilenen yolunda çizgi çalışması da tamamlandı
YEREL HABERLER Gürle'nin yenilenen yolunda çizgi çalışması da ...
Belediyenin buğdayları ihtiyaç sahiplerine un oluyor Saruhanlı Belediyesine ve Belediye Başkanı Zeki Bilgin’e ait arazilere ekilen buğdayların hasadına başladı Hasattan elde edilen buğdaylar una dönüştürülüp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak
YEREL HABERLER Belediyenin buğdayları ihtiyaç sahiplerine un ...
Yurt dışına Manisa'dan yarış atı eyeri
YEREL HABERLER Yurt dışına Manisa'dan yarış atı eyeri
Bir zamanlar ‘kuş cennetiydi, şimdi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya Göl kurumaya başladı tekneler karaya oturdu Su kuşları için önemli üreme, göç ve kışlama alanı olan Marmara Gölü son dönemlerde yaşadığı su kaybı nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor Gölün çevresindeki mahallelerde yaşayan ve geçimlerini balıkçık ve tarımla sağlayan vatandaşlar göldeki suyun çekilmesinden endişeli Kurumaya yüz turan Marmara Gölü havadan görüntülendi Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu: “Gölün durumu görüldüğü gibi yüzde 20 su kaldı. Kuşlarımız kalmadı artık. Sözde kuş cenneti ama kuş kalmadı"
YEREL HABERLER Bir zamanlar ‘kuş cennetiydi, şimdi kuraklık ...
Alaşehir'in en yaşlı kadını Babalar Günü'nde hayatını kaybetti 
YEREL HABERLER Alaşehir'in en yaşlı kadını Babalar Günü'nde hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X