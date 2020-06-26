Deprem, Soma’da da hasara neden oldu Deprem anında 5 katlı bir binanın çatısından düşen sıva parçaları park halindeki 3 araca zarar verdi

AFAD’a göre merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem Soma ilçesinde de hasara neden oldu. 5 katlı bir binanın çatısından düşen sıva parçaları park halindeki 3 araca zarar verdi.
AFAD verilerine göre Merkez üssü Saruhanlı’nın Kumkuyucak Mahallesi lan 5.5 büyüklüğündeki depremde Manisa’nın Soma ilçesindeki 3 araç park halinde bulundukları binanın çatısından düşen sıva parçalarıyla zarar gördü.
Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi Bergama Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın önünde park halinde bulunan biri hafif ticari araç, ikisi otomobil olmak üzere 3 araç binanın çatısından düşen sıva parçaları nedeniyle zarar gördü. Şans eseri kimseye bir şey olmazken olay yerine çağrılan emniyet ekipleri tutanak tuttu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.