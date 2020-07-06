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Çok sayıda kişinin karantinaya alındığı mahallede tedbirler artırıldı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'ne giriş çıkışlar jandarma kontrolünde yapılıyor

İHA

Geçtiğimiz günlerde cenaze namazının ardından eşini kaybeden yaşlı adama yapılan korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan filyasyon çalışmalarında pozitif vaka ile temaslı kişilerin karantinaya alındığı Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde sağlanıyor.

Çok sayıda kişinin karantinaya alındığı mahallede tedbirler artırıldı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'ne giriş çıkışlar jandarma kontrolünde yapılıyor

Geçtiğimiz günlerde cenaze namazının ardından eşini kaybeden yaşlı adama yapılan korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan filyasyon çalışmalarında pozitif vaka ile temaslı kişilerin karantinaya alındığı Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde sağlanıyor.
Kula’ya bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde 30 Haziran tarihinde kalp rahatsızlığından dolayı yaşamını yitiren yaşlı kadının eşine, cenazenin hemen sonrasında pozitif vaka teşhisi konmuş, bu gelişmenin ardından da İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından geniş çaplı filyasyon çalışması başlatılmıştı. Filyasyon çalışmaları kapsamında pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen vatandaşlara da 14 günlük ev karantinası uygulaması başlatılmıştı. Filyasyon çalışmalarının ardından toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Narıncalı Pıtrak Mahallesi’nde olası bir salgının yayılımını önlemek amacıyla önemli kararlar aldı.
Alınan kararlar doğrultusunda Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde karantinaya alınan vatandaşların mağdur olmamaları açısından, vatandaşların manav ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kula Belediye Başkanlığı tarafından Pazar günü Narıncalı Pıtrak Mahallesi'ne manav gönderilerek vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandı. Alınan bir diğer karar doğrultusunda ise, ilçenin semt pazarının olduğu Pazartesi günü, mahallenin giriş ve çıkışları İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrolü altında yapılmaya başlandı. Karantina sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına kontrol sağlanan mahallenin ana girişi, İzmirAnkara D300 karayolundan girişi ve KulaAlaşehir yoluna çıkan girişi, jandarma ekiplerinin kontrolü altında yapılıyor. Ellerinde karantinaya alınan vatandaşların isim listesi bulunan jandarma ekipleri, mahalleye giriş çıkış yapmak isteyen vatandaşları durdurup listede isminin olup olmadığını kontrol ediyor.
Öte yandan semt pazarının olduğu Pazartesi günü mahallenin 3 girişi kontrollü olarak sağlanırken, diğer günlerde ise karantina süreci bitinceye kadar sadece ana girişte giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolü ile yapılacağı bildirildi.

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