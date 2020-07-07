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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Ataç’tan Akhisar yerleşkesi inşaatına inceleme

İHA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne tahsis edilen eski TEKEL arazisinde yer alan inşaatları incelemek üzere, Tütün Eksperliği Yüksekokulu ve Akhisar Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Rektör Ataç’tan Akhisar yerleşkesi inşaatına inceleme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne tahsis edilen eski TEKEL arazisinde yer alan inşaatları incelemek üzere, Tütün Eksperliği Yüksekokulu ve Akhisar Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz’ın akademik personel ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Rektör Ataç, Tütün Eksperliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rana Kibar ve Akhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kadir Ay ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 500 öğrenci kapasiteli Yükseköğretim Yurdu inşaatının yer aldığı şantiye alanını gezdi. Akhisar Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, devam eden inşaatın durumu ve özellikleri hakkında Rektör Ataç’a bilgilendirmede bulundu.
İnşaat alanına yapılan ziyaretin ardından Akhisar Yerleşkesine geçilerek, Tütün Eksperliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rana Kibar ve Akhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kadir Ay tarafından yeni açılan programlar ve okulun mevcut fiziki durumu hakkında Rektör Ataç’a sunum yapıldı.
Rektör Ataç ve beraberindekiler yapılan incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.

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