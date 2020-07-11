Başkan Ergün, MHP Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi’nde düzenlenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlık ettiği Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’na katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başkanlığında Belediye Başkanları İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Belediye başkanlarının ateşlerinin ateşölçerlerle ölçülerek salona alındığı toplantıda, toplantı salonu sosyal mesafe kurallarına azami dikkat edilerek düzenlendi. Başkanlar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yerleşimle salondaki yerini aldı. Belediyelerin çalışmaları ve sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ülke gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.

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