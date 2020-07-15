Akhisar Belediyespor Franklin'le anlaştı

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Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü, Romanya'nın Timişoara takımında forma giyen Troy Franklin Jr. ile resmi sözleşme imzaladı. Amerikalı guard kariyerinde daha önce Danimarka'da Team FOG Naesved, Slovenya'da Koper Primorska, Bulgaristan'da Academic Bultex ve Litvanya'da Jonavos Jonava formaları giydikten sonra, Romanya Ligi takımlarından Timişoara'da oynadı. Özellikle Danimarka'daki performansı dikkat çeken Troy Franklin Jr., burada yüzde 41.7 gibi bir üçlük isabeti oranı yakalayarak, aynı zamanda ülkedeki üçlük yarışması ödülünün de sahibi olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2020-07-15 12:27:02



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