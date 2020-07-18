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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa polisinden makaron operasyonu 29 bin 140 adet makaron sigara ele geçirildi

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 29 bin 140 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Manisa polisinden makaron operasyonu 29 bin 140 adet makaron sigara ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 29 bin 140 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçak tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine, tablacı olarak bilenen sokak satıcılarına yönelik ilçe genelinde operasyon düzenledi. Bir iş yerinin deposuna düzenlenen operasyonda 29 bin 140 adet makaronlara doldurulmuş sigara, 3 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 681 adet gümrük kaçağı sigara sarma makinası, 41 adet sökülmüş bandrol, 11 adet gümrük kaçağı nargile aroması, 2 adet sigara dolum makinası, 194 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 46 kilogram gümrük kaçağı çay, 9 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 28 kilogram bandrolsüz tekel tütünü ele geçirildi. Operasyonla ilgili olarak iş yeri sahibine 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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