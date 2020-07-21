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Kurbanlık tosun otomobil fiyatına satışa sunuldu Manisa’nın en büyüğü 35 bin liraya alıcısını bekliyor Tosunu, Ardahan Göle’den getirdiğini dile getiren besici Turan Kılıç: “35 bin liradan satışa çıkardık. Manisa’da buna 35 bin lira verecek olan babayiğit varsa satacağız”

İHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Canlı Hayvan Borsası renkli görüntülere sahne oluyor. Pazarda büyük ilgi gören 1 ton 352 kilogram ağırlığındaki tosun 35 bin liraya satışa sunuldu.

Kurbanlık tosun otomobil fiyatına satışa sunuldu Manisa’nın en büyüğü 35 bin liraya alıcısını bekliyor Tosunu, Ardahan Göle’den getirdiğini dile getiren besici Turan Kılıç: “35 bin liradan satışa çıkardık. Manisa’da buna 35 bin lira verecek olan babayiğit varsa satacağız”

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Canlı Hayvan Borsası renkli görüntülere sahne oluyor. Pazarda büyük ilgi gören 1 ton 352 kilogram ağırlığındaki tosun 35 bin liraya satışa sunuldu.
Kurban Bayramı’na kısa süre kala Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Canlı Hayvan Borsası’nda hareketlilik başladı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar padoklardaki yerini alırken, borsada en çok dikkat çeken kurbanlık ise 1 ton 352 kilogram ağırlığındaki tosun oldu. Sahibi Turan Kılıç, tosunu 35 bin liraya satışa çıkardı.

Sadece 14 hayvan kaldı
Yaklaşık bin 700 kilometre öteden getirdiği kurbanlıkları Manisa’da satışa çıkaran besici Turan Kılıç, getirdiği 60 hayvandan sadece 14’ünün kaldığını söyledi. Tosununun pazardaki en büyük kurbanlık olduğunu iddia eden Kılıç, “Bunu Ardahan Göle’den getirdik. Bin 700 kilometre öteden getirdim. Adı Hacı Osman. Toplam bin 352 kilo. Manisa’nın en büyüğü. 35 bin liradan satışa çıkardık. Manisa’da buna 35 bin lira verecek olan babayiğit varsa satacağız. 60 hayvandan 14’ü kaldı. Covid19 salgını az çok fiyatları etkiledi. Hemen hemen geçen seneki sattığım fiyatlarla aynı, daha aşağıya da sattıklarım oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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