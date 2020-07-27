TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Akhisarpor: 0 - Fatih Karagümrük: 1

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TFF 1. Lig’in PlayOff Yarı Final rövanş Akhisarspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. İlk maçta 33 berabere kaldığı rakibini 10 mağlup eden İstanbul temsilcisi adını finale yazdırdı.



Maçtan dakikalar

4. dakikada Attamah’ın savunmanın arkasında attığı uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan’ın şutu üstten auta gitti.

7. dakikada Erhan’ın ceza sahasına yaptığı ortada Onur’dan seken topu önünde bulan Bjarnason’un şutunu Aykut son anda çeldi.

31.dakikada Ndao’nun sağ kanattan yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Ramazan’ın şutunu Lukac kornere çeldi.

34. dakikada Ramazan’ın ceza sahası dışından yerden gönderdiği şut Lukac’ta kaldı.

44. dakikada Sabo’nun savunma arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao’nun aşırtma vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

48. dakikada Ergin’in ortasında ceza sahasında topla buluşan Bjarnason’un sert şutu az farkla auta çıktı.

56. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Bertuğ’un şutu üst direkten auta çıktı.

72. dakikada Darri’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sabo’nun şutunda top ağlarla buluştu. 01

78. dakikada Musa’nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Cocalic’in şutu üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Ergin’in şutu da direğe çarparak oyun alanına geri geldi.

89. dakikada Ndao’nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Sobiech’in şutu yandan az farkla auta gitti.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Süleyman Özay xx

Akhisarspor: Lukac xx, Tolga x (Aykut dk. 75 x), Uğur x, Cocalic x, Kadir xx (Musa dk. 51 x), Onur x (Ergin dk. 46 xx), Bjarnason xx, Rotman xx, Erhan x (Burhan dk. 75 x), Eray x (Ali Kaan dk. 26 x), Bertuğ x

Yedekler: Gökhan, Halil, Doğukan, Taha, İrfan

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Ramazan x (Koray dk. 59 x), Fatih xx, Barış xx, Alparslan xx, Attamah xx, Ndao xx, Sabo xxx (Çağrı dk. 87 ?), Zeki x (Erdal dk. 59 x), Darri xx (Emeghara dk. 80 ?), Sobiech xx

Yedekler: Murat H., Murat S., Bülent, Efe, Engin, Muhammed

Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Sabo (dk. 72) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Tolga (Akhisarspor), Sabo, Fatih, Koray, Sobiech (Karagümrük)

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