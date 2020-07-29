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Bakan Kasapoğlu'nun aldırttığı akülü tekerlekli sandalye, o iftaiye erine teslim edildi

DHA

Bakan Kasapoğlu'nun aldırttığı akülü tekerlekli sandalye, o iftaiye erine teslim edildi


Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA)  MANİSA'nın Demirci ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı halde yaşayan itfaiye eri Ahmet Altınok (43), hayalindeki akülü tekerlekli sandalyeye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla kavuştu. Altınok'la telefonda görüşen Bakan Kasapoğlu, "Sizlerin yanında olmak, her türlü ihtiyacını karşılamak bizler için bir görev" dedi.
Demirci ilçesinde çarpan otomobil nedeniyle yüzde 98 engelli kalan Ahmet Altınok, hayali olan ve 180 derece yatabilen özel akülü tekerlekli sandalyeyi alabilmek için 50 bin lira biriktirip, kalan kısmı için hayırseverlerden destek istedi. Altınok'un bu yardım isteği ulusal ve yerel basında yer alınca, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, talep edilen aracın bir an önce alınması talimatını verdi. Bakanın talimatıyla alınan akülü tekerlekli sandalye, Altınok'a evinde teslim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve yardımsever Yakup Ateş, Altınok'u evinde ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Kasapoğlu Altınok'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
KASAPOĞLU: BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYDUM
Bakan Kasapoğlu, telefon görüşmesinde, "Sizlerin yanında olmak, her türlü ihtiyacını karşılamak bizler için bir görev. Sizlerin bu isteğinizi yerine getirmekten büyük bir mutluluk duydum. Rabbim sizlere her zaman sağlık ve afiyet versin. Bu aracı hayırlı ve güzel günlerde kullanmayı nasip etsin" dedi. Ahmet Altınok ise bakana teşekkür ederek, kendisini Salihli'de ağırlamak istediğini söyledi. Altınok, "Bir süre önce de bakanımızla telefonda görüştük. Sağ olsun bizim ihtiyacımıza duyarsız kalmadı. Bu aracın temini için arkadaşlar evime ziyarete gelmişti. Bu ziyarette birkaç telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Bir anda Ankara devreye girdi ve hangi marka model lazım diye hemen tedarik etme yoluna gittiler. Bu araç benim için özel geldi. Bu aracın temininde emeği geçen başta bakanımız olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum sağ olsun. Beni hayata bağlayacak olan bu araca kavuştum" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2020-07-29 12:02:40

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