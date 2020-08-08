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Sultani üzümde ilk ihracat tırları törenle uğurlandı Manisa’da çekirdeksiz Sultani üzümde hem hasat hem de ihracat heyecanı Alaşehir Gümrüğünden yıllık bazda 550 milyon dolarlık tarımsal ürün geliri

İHA

Sultani üzümde ilk ihracat tırları törenle uğurlandı Manisa’da çekirdeksiz Sultani üzümde hem hasat hem de ihracat heyecanı Alaşehir Gümrüğünden yıllık bazda 550 milyon dolarlık tarımsal ürün geliri

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yetiştirilen çekirdeksiz Sultani üzümde ilk hasat yapılırken, hasat edilen üzümler tırlara yüklenerek Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden törenle yurtdışına ihraç edildi. 2019 yılında 267 bin ton üzüm ihracatı gerçekleştirilirken bu yıl hedefin 300 bin tona çıkarılması hedefleniyor.
Manisa’da yenişen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün 2020 yılı yurtdışı yolculuğu başladı. Ege İhracatçılar Birliği tarafından 7 Ağustos tarihinde kesimine, 8 Ağustos günü ihracatına izin verilen Sultani üzümde ilk hasat gerçekleştirildi. Hasadı yapılan üzümler tırlara yüklenirken, 2020 yılı ihracat sezonu dualarla açıldı. İhracatın ilk gününde başta Avrupa Birliği ülkelerine ve Rusya’ya yaklaşık 70 tır üzüm gönderildi. Geçtiğimiz 2019 yılında 157 bin ton üzüm ihracatı yapılırken, Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden 11 bin 150 tır ihracat için çıkış aldı. Öte yandan sadece Alaşehir’den yapılan ihracatla 550 milyon dolarlık gelir elde edildi. Bu yıl 300 bin ton üzüm ihracatı hedeflenirken, yıllık bazda ihracat gelirinin de yükseltilmesi hedefleniyor.
Tırların uğurlanması töreninde konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Bugün Alaşehir için önemli bir gün. Bütün Alaşehirli çiftçilerimiz bugünü bekliyordu. Bugün ilk tırlarımızı yurtdışına göndermiş olacağız. Alaşehir ülkemizin en önemli yaş meyve ve sebze ihracat noktalarından bir tanesi. Bu bölgeden bütün yaş meyve ve sebze ihracatçıları, gıda sektöründeki çalışan firmalarımız özellikle Alaşehir Gümrük Müdürlüğünü tercih ediyor. Çünkü Alaşehir Gümrük Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Hiçbir vatandaşımız geri dönmez. Bizim için önemli olan buradan ülkemizin menfaatine, ülkemize döviz kazandıracak olan tırların çıkmasıdır. Bugün de ilk Sultani üzüm ihracatını başlatmış oluyoruz. 12 Ağustos itibariyle de Mevlana çeşidini buradan göndereceğiz” dedi.

“Bütün zinciri virüs belasından korumak için görevimizi yapıyoruz”
Üretimden ihracata ve nihai tüketiciye ürünün ulaşmasına kadar bütün zincirin korona virüs salgınından korunduğunu belirten Kaymakam Uçgun, “Şubat ayından bu yana tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir mücadele var. Alaşehir Kaymakamlığı olarak biz bağdaki üzümün kesiminden işletmelerden işlenmesine ve tırlara yüklenmesine en son nihai tüketiciye ulaşmasına kadar bütün zinciri virüs belasından korumak için görevimizi yapıyoruz. İnşallah üretim ve ihracat zincirini kırmamaya gayret edeceğiz. Ülkemizin dövize, çalışmaya ve paraya ihtiyacı var. Bunun için de devlet olarak vatandaşımızı korumak gibi bir görevi var. İlk çıkan tırımızı hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Hedefimiz 300 bin ton yaş üzüm ihracatı yapmak”
2019 yılında 267 bin ton yaş üzüm ihracatı yapıldığını ve bu yıl 300 bin ton yaş üzüm ihracatı hedeflendiğini belirten Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, “2020 yılının ilk tırını çıkaracağız. Geçen sene 267 bin ton civarında yaş üzüm çıkarmıştık. Bu sene de biraz daha yüksek. Buradan yapılan ihracatımız içerisinde Sultani üzümü, nar, kiraz, narenciye var. Ama ağırlıklı olarak Sultani yaş üzüm var. Güzel bir yıl geçti. İyi bir sezon yaşıyoruz. Hava şartları bu zamana kadar elverişliydi. İnşallah bundan sonra da öyle olur. Hedefimiz 300 bin ton yaş üzüm ihracatı yapmak. Bunu yaparken de çalışan bütün kurumlarımızın ve çiftçilerimizin emeği çok büyük. Avrupa standartlarında ürün yetiştirilerek yurtdışına sevk edilmeye çalışılıyor. Bunda da başarılı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yıllık bazda 550 milyon dolar civarında ihracat söz konusu”
Yıllık bazda 550 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Başkan Soygür, “Ağırlıklı olarak Rusya, Beyaz Rusya ülkeleri, İngiltere, Polonya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Zaman içerisinde Güney Afrika ülkelerine de ihracat yapılmaya başlandı. Rakamsal değeri yıllık bazda 550 milyon dolar civarında ihracat söz konusu” diye konuştu.

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