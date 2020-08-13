Manisa’dan 15 firma İSO 500 İkinci Listesi’nde yer aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’dan 15 firma İSO 500 İkinci Listesi’nde yer aldı

İHA

Manisa’dan 15 firma İSO 500 İkinci Listesi’nde yer aldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye’nin ikinci 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2019 yılı sonuçlarında Manisa’dan 15 firmanın bulunduğunu açıkladı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında İSO İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 14,2 oranında artarak 137,5 milyar TL’den 157 milyar TL’ye yükseldi. Listede Manisa’dan da 15 firma yer aldı. İSO ikinci 500 listesinde yer alan 15 firmayla gurur ve onur duyduklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 10 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehirde olan 5 firmamızla birlikte devler liginde Manisa’dan 15 firmamız yer aldı” dedi.
Dünyada yaşanan korona virüs salgınına rağmen Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirten Başkan Yılmaz, “İkinci 500 araştırmasının kapsadığı yıl olan 2019, KOBİ’lerimiz için birçok açıdan zor bir yıldı. Sanayicilerimiz, bir yandan dünyada yükselen gümrük duvarlarının ve küresel ekonomideki yavaşlamanın etkilerini hissederken, yurtiçinde de 2018’de yaşanan finansal şokların yaralarını sarmaya çalıştı. Her şeye karşın İSO İkinci 500 verilerinde de görüyoruz ki, sanayinin ve sanayicimizin 2019 yılının zorlu koşullarında göstermiş olduğu performans takdire şayandır. Sanayicilerimiz bugünkü Covid19 pandemi koşullarında görüldüğü gibi bir yıl önce de zorluklara rağmen ekonomideki en temel işlevi olan üretmeyi sürdürüp, aş ve iş yaratmayı başararak Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu güçlü bir şekilde göstermiştir. Firmalarımız 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle ülkemize katma değer üretmeye devam ediyor. Ben bir kez daha listeye giren firmalarımızı kutluyor, önümüzdeki yılda Manisa’dan daha fazla firmanın listede yer almasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Sağlık-Sen ikna oldu, Manisa CBÜ’ye teşekkür etti
YEREL HABERLER Manisa Sağlık-Sen ikna oldu, Manisa CBÜ’ye teşekkür ...
Başkan Kayda, 4 mahallede talepleri yerinde dinledi
YEREL HABERLER Başkan Kayda, 4 mahallede talepleri yerinde dinledi
Gördes’te yeni seraların montajı başladı
YEREL HABERLER Gördes’te yeni seraların montajı başladı
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Doğan göreve başladı
YEREL HABERLER Salihli İlçe Emniyet Müdürü Doğan göreve başladı
Yunusemre işçi ve işvereni buluşturuyor
YEREL HABERLER Yunusemre işçi ve işvereni buluşturuyor
Akhisarspor'dan TFF'ye çıkarma
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan TFF'ye çıkarma
Sansar, 3 ilçeyi enerjisiz bıraktı
YEREL HABERLER Sansar, 3 ilçeyi enerjisiz bıraktı
Salihli'de ‘Değerli Zamanlar' projesi başladı
YEREL HABERLER Salihli'de ‘Değerli Zamanlar' projesi başladı
Kula’da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kula’da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Sağlık-Sen’den MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ile ilgili dikkat çekici iddia MCBÜ’de testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına idari işlem başlatıldı iddiası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği: "Amacımız tedbirlerin uygulanması noktasında farkındalığı arttırmaktır"
YEREL HABERLER Sağlık-Sen’den MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ile ilgili ...
Vali Karadeniz, Başkan Bilgin'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, Başkan Bilgin'i ziyaret etti
Turgutlu Belediyesi ekiplerinden Çepnidere’de yoğun mesai
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi ekiplerinden Çepnidere’de yoğun ...
Manisa BBSK, antrenmanlara başlıyor
YEREL HABERLER Manisa BBSK, antrenmanlara başlıyor
Kaldırımlara park edilen motosikletler kaldırıldı
YEREL HABERLER Kaldırımlara park edilen motosikletler kaldırıldı
Manisa’da kavşaklarda su, çiçek ve simit satmak yasaklandı
YEREL HABERLER Manisa’da kavşaklarda su, çiçek ve simit satmak ...
Manisa'da başlayan 'Değerli zamanlar' Projesine ünlü konuk Ünlü oyuncu Deniz Hamzaoğlu kursları ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti
YEREL HABERLER Manisa'da başlayan 'Değerli zamanlar' Projesine ünlü ...
Vali Karadeniz, kurumlarda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, kurumlarda incelemelerde bulundu
Somaspor transferde hızlı
YEREL HABERLER Somaspor transferde hızlı
Akhisarspor hala umutlu
YEREL HABERLER Akhisarspor hala umutlu
İki mahalle arası artık daha güvenli
YEREL HABERLER İki mahalle arası artık daha güvenli
Virajı alamayan otomobil dere yatağına düştü: 1 ölü
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil dere yatağına düştü: 1 ölü
Manisa'nın alev savaşçıları güne dualarla başlıyor
YEREL HABERLER Manisa'nın alev savaşçıları güne dualarla başlıyor
Yavru kedileri kurtaran temizlik işçileri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Yavru kedileri kurtaran temizlik işçileri ...
Manisa FK'dan Cihat Arslan'a törenle veda
YEREL HABERLER Manisa FK'dan Cihat Arslan'a törenle veda

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X