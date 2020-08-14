Salihli'de, şehir çöplüğünde korkutan yangın

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Salihli ilçesindeki şehir çöplüğünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gaffar Okkan Mahallesi yakınlarında bulunan şehir çöplüğünde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği´ne bağlı itfaiye araçları, su ikmal araçları ile 20´den fazla personel alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altında alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-08-14 00:31:18



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