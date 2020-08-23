İtfaiye aracı ile traktörle çarpıştı: 4 yaralı



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesi yakınlarında çıkan yangını koordine etmek üzere bölgeye hareket eden İtfaiye Müdürü Kazım Memiş ve ekibinin içerisinde bulunduğu itfaiye aracı, üzüm taşıyan traktör ile çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yangın Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Kazım Memiş'in kullandığı 45 FU 201 plakalı itfaiye aracı, Turgutlu yakınlarında meydana gelen bir yangını koordine etmek için saat 12.15 sıralarında yola çıktı. ManisaTurgutlu karayolu Karaoğlanlı kavşağına geldiklerinde Memiş'in kullandığı itfaiye aracı, iddiaya göre kontrolsüz şekilde anayola çıkan üzüm sepetlerin yüklü traktör ile çarpıştı. Traktör ve itfaiye aracının hurdaya döndüğü kazada, İtfaiye Müdürü Kazım Memiş ile yanındaki itfaiye eri Ozan Koçarlar, ismi açıklanmayan 16 yaşındaki traktör sürücüsü ve araçta bulunan Hakan Ulusoy (38) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bu arada itfaiye aracında sıkışanların yardımına yine Manisa'dan gelen meslektaşları yetişti. Kazada göğsünden yaralanan İtfaiye Müdürü Kazım Memiş ile traktör sürücüsü ve yanındaki yolcu Hakan Ulusoy, Turgutlu Devlet Hastanesi´ne, itfaiye eri Ozan Koçarlar da Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza haberini telsizden alan İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ise önce Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kazım Memiş'i, daha sonra da itfaiye erinin tedaviye alındığı CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ni ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-08-23 19:27:18



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