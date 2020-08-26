Kent Estetiği Dairesi’ne yeni hizmet binası

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Merkez (Kırtık) Şantiye Binasına, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının kullanımı için yeni hizmet binası yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin diğer hizmet birimleriyle bir arada olunması amacıyla yapılan bina, kısa süre içerisinde Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının hizmetine sunulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın kullanımı amacıyla, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Merkez (Kırtık) Şantiye Binasına, yeni hizmet binası yapıldı. Yürütülen çalışmaları şube müdürleriyle birlikte inceleyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımızın, Büyükşehir Belediyesi’nin diğer hizmet birimleriyle bir arada olması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla yeni bir bina inşa ettik. İnşaat çalışmaları tamamlanan binamızda kısa süre içerisinde Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın kullanıma sunulacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.