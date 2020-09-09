Jandarma tarafından bulunan yaralı şahin, tedaviye alındı

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı olarak bulunan şahin, tedaviye alındı.
Manisa-Menemen Devlet Kara yolu üzerindeki asayiş yol kontrol noktasında, sağ kanadı kırık vaziyette olan bir şahin, jandarma ekiplerince fark edildi. Şahini dikkatle muhafaza altına alan ekipler, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, yaralı şahini tedavi etmek üzere teslim aldı. Şahin, yapılacak olan tedavisinin ardından doğaya salınacak.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-09-09 09:47:41
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