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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da zabıtaya bıçaklı saldırı

İHA

Manisa’da zabıtaya bıçaklı saldırı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve UKOME’nin kararıyla, yasaklanan sokak atık toplayıcılarına yönelik denetim yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı memurları, bir atık toplayıcısının bıçaklı ve sözlü saldırısına uğradı. Zabıta memuru saldırıyı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu ve UKOME’nin kararıyla yasaklanan sokak atık toplayıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sırasında, kendisine işlem yapılmak istenen H.T isimli bir atık toplayıcısı, görevli zabıta memuruna önce sözlü ve daha sonra fiili bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırıda zabıta memuru yara almazken, olay polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri H.T hakkında işlem yaptı.
Yaşanan bu üzücü olayın kendilerini yıldırmadığını, kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “UKOME’nin şehir trafiğini olumsuz yönde etkilemesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun da korona virüs tedbirleri kapsamında atık toplayıcılarına yönelik almış olduğu kararlar var. Biz de alınan bu kararlar gereğince görevimizi yerine getiriyoruz. Daha önce atık toplayıcılarına yönelik bilgilendirmelerde bulunmuştuk. İlgili konu üzerine denetim yapan zabıta memurlarımız, bir atık toplayıcı tarafından bıçaklı ve sözlü saldırıya uğradı. Allah’a şükür mesai arkadaşımız bu saldırıyı yara almadan atlattı. Mesai arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kanunlar çerçevesinde bizlere verilen görevi aynı kararlılıklara yerine getirmeye devam edeceğimi belirtmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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