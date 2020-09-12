Kırkağaç'ta makilik ve ormanlık alanda yangın

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Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık ve makilik alanda, çıkan yangın, itfaiye ekibinin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Kırkağaç'ın Hıdırağa Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda, saat 14.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen duman ve alevleri görenler durumu, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 16 arazöz, Büyükşehir Belediyesine ait 6 itfaiye aracı, 1 helikopterle ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince havadan ve karadan başlatılan çalışmayla yangın, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Öte yandan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağalar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kırkağaç Erdinç ALKAN

2020-09-12 18:15:55



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