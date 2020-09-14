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Manisa Şehir Hastanesinde bir ilk Kalp cerrahisinin en zor operasyonlarından olan ‘Bentall’ ameliyatı Manisa Şehir Hastanesinde gerçekleştirildi

İHA

Manisa Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğine, kalp sıkışması ve yorgunluk şikayetiyle başvuran bir hastaya, kalp cerrahisinin en zor operasyonlarından biri olan 'Bentall' (Genişleyen aort kökünün kapakla birlikte değiştirilmesi) ameliyatı yapıldı.

Manisa Şehir Hastanesinde bir ilk Kalp cerrahisinin en zor operasyonlarından olan ‘Bentall’ ameliyatı Manisa Şehir Hastanesinde gerçekleştirildi

Manisa Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğine, kalp sıkışması ve yorgunluk şikayetiyle başvuran bir hastaya, kalp cerrahisinin en zor operasyonlarından biri olan ‘Bentall’ (Genişleyen aort kökünün kapakla birlikte değiştirilmesi) ameliyatı yapıldı.
Manisa Şehir Hastanesinde ilk Bentall ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşayan Neşet Gülfidan (57), bir süre önce kalp sıkışması ve yorgunluk şikayetiyle Manisa Şehir Hastanesine başvurdu. Gülfidan’a yapılan tetkik ve tedavinin ardından Bentall ameliyatı yapılmasına karar verildi. Kalbin ana aort damarında ciddi bir genişleme ve aort damarında ileri derece yetmezlik olan hastaya Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği doktorlarından Op.Dr. Tezcan Bozkurt tarafından Bentall ameliyatı gerçekleştirildi. Kalp cerrahisinin en zor operasyonlarından olan ve yaklaşık 5 buçuk saat süren ameliyat, Manisa Şehir Hastanesinin ilk Bentall ameliyatı olarak kayıtlara geçti.
Başarılı operasyonun sürecini anlatan Op.Dr. Tezcan Bozkurt, “Hastamız nefes darlığı ve sıkışma şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Daha önce dış merkezlerlede de incelenmiş. Kalpten çıkan ana aort damarında ciddi bir genişleme buna sekonder olarak da aort damarında ileri derece bir yetmezlik mevcuttu. Biz tetkiklerini hazırladık, hastamızı da hastalığı hakkında bilgilendirdik. Kalpten çıkan ana damarın ve kalp kapağının değiştirilmesi gerektiğini ve baypasslarının yapılacağını, kompleks bir ameliyat olacağını kendisine ifade ettik. Bu operasyona Bentall deniyor. Özellikli bir ameliyat. Yaklaşık 5 buçuk saat sürdü. Her gün rutin yapılan bir cerrahi operasyon değil. Geçen hafta Pazartesi günü ameliyatımızı gerçekleştirdik. Hastamız 2 günlük bir yoğun bakım süreci geçirdi. Çarşamba günü ise Kalp ve Damar Cerrahisi servisimize aldık. Medikal takip ve izlemeleri yapıldı. Bugün inşallah kendisini şifa ile taburcu edeceğiz” dedi.

“Ani ölüm riski taşımaktaydı”
Bu tarz operasyonların özellikli ameliyatlar olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Ben daha önce çalıştığım kurumlarda da bu ameliyatı gerçekleştirmiştim. Ancak Manisa Şehir Hastanesinde yapılan ilk Bentall operasyonu oldu. Ameliyat öncesi risk vardı. Normalde kalpten çıkan aort çapı erkeklerde yaklaşık 3 santimetre olması gerekiyor ama Neşet Bey de 66 milimetreydi. Yani iki katından daha fazlaydı. Çeşitli etkenlere bağlı olarak bu damar çapları genişleyebiliyor. Yırtılma, patlama veya ani ölüm riski taşımaktaydı. O yüzden çok geciktirmeden bir an önce hazırlıklarını yapıp ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Kendimi çok iyi hissediyorum”
Nefes darlığı, kalp sıkışması ve sancı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu anlatan Neşet Gülfidan, ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Tezcan Bozkurt ve ekibine teşekkür etti. Gülfidan “Gittiğim yerlerde çabuk yoruluyordum. Sıkışma ve sancılarım da oluyordu. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorum çok güzel ilgilendi. Hastane ortamı da çok iyi. Temizliği ve hijyeni mükemmel. Doktor ve hemşireler de çok ilgileniyor. Bundan daha iyi olamaz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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