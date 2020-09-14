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TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0

İHA

TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Tuzlaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
9. dakikada Ali Kaan’ın sağ kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde müsait pozisyonda iyi yükselen Hadzic’in kafa vuruşunda kaleci Haydar, üzerine gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Taha’nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.
35. dakikada Erdem’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Özgür Can’ın kafa vuruşunda ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Akhisarspor savunması meşin yuvarlağı çizgi önünden çıkardı.
52. dakikada Ali Kaan’ın pasıyla topla buluşan Bertuğ’un ceza yayının bir metre gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
54. dakikada Akhisarspor atağında Ali Kaan’ın pasıyla topa sahip olan Hadzic’in ceza sahası içi sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Haydar son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
61. dakikada Ahmet Yazar’ın sağ kanat son çizgiden ortaladığı topa ceza yayının hemen önünden Yasin’in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
64. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında Gökcan’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Lukac, güçlükle topu çelerek tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
76. dakikada Akhisarspor kontra atağında Bjarnason’un sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda gelişine vuran Gökmen’in şutunda top üstten dışarıya çıktı.
90. dakikada Erdem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Yasin'in kafa vuruşunda, kaleci Lukac son anda meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere çeldi.

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Murat Şener xx, Cemil Tunç xx
Akhisarspor: Lukac xx, Vrsajevic xx, Alperen ? (Onurcan dk. 12 xx), Göksu xx, Kadir xx, Rotman xx, Bjarnason x (Çekdar dk. 87 ?), Ali Kaan xxx, Taha xx, Bertuğ x (Mert Efe dk. 87 ?), Hadzic x (Gökmen dk. 69 x)
Yedekler: Halil, Bora, Hasan Ali, Yavuz Serkan, İlke, Doğukan
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
Tuzlaspor: Haydar xx, Erdem xx, İsmail xx, Yohou xx, Yasin xx, Segbefia xx, Gökcan x (Nwakali dk. 82 ?), Aykut xx, Vedat xx (Pucko dk. 66 xx), Ahmet xx, Özgür Can x (Kutay dk. 63 xx)
Yedekler: Kubilay, Tarık, Baran, Muhammed, Sarr
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Sarı kartlar: İsmail, Aykut (Tuzlaspor), Rotman, Taha, Bertuğ, Ali Kaan (Akhisarspor)

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