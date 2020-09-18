Turgutlu'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

– Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Özgün Sokak üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden olayı kavga çıktı. Kavga bir anda silahlı çatışmaya döndü ve olayda 26 yaşındaki Murat Malgaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay da S.S. isimli bir kişi de yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemlerini alırken kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.