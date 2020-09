Yüksek kazanç vaadiyle 10 milyon lira dolandıran 2 kuyumcu tutuklandı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA (DHA)MANİSA´nın Şehzadeler ilçesinde, yüksek kazanç vaadiyle vatandaştan 10 milyon lira değerinde para ve altın topladığı öne sürülen 2 kuyumcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Çarşısı´nda kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö.'nün iş yerinin kapalı olduğunu öğrenen ve bu kişilere ulaşamayan bir grup, geçen cuma akşamı dükkan önünde toplandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı. Yüksek kazanç vaadiyle vatandaştan para ve altın topladığı öne sürülen kuyumcular A.T. ile M.Ö. gözaltına alındı. Yaklaşık 200 kişi de emniyete giderek, 2 kuyumcudan şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kuyumcu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'BORÇLAR BENİM, ÖDEYECEK DURUMDA DEĞİLİM'

Şüphelilerden A.T., ifadesinde, borçların kendisinin olmadığını M.Ö.´nün olduğunu söylerken, M.Ö. ise borçlarının kendi borcu olduğunu kabul etti. M.Ö., "Borçlar benim borçlarım. Ben bunu ödeyecek durumda değilim, battım" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN

