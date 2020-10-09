Manisa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Hurdaya dönen otomobil sürücüsü kurtarılamadı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, SalihliAlaşehir yolu Kabazlı Mahallesi kantar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir istikametinden, Akhisar yönüne gitmekte olan Adem Şimşek (26) yönetimindeki 45 SC 7288 plakalı Şahin marka otomobil, tarla yolundan devlet karayoluna çıkmaya çalışan Ferhat Yalabaç yönetimindeki 35 HRS 01 plakalı çekiciye bağlı 35 HE 3269 plakalı silobasa çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Şimşek, sağlık ekipleri tarafından Özel Salihli Hastanesine kaldırıldı. Şimşek, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Adem Şimşek’in Beylikli Mahallesi’nde ikamet ettiği ve Salihli’de berber olduğu öğrenildi.

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