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Manisa’nın nehirlerine DSİ’den neşter Manisa’da DSİ tarafından 63 bin metrelik nehir yatağı temizlendi

İHA

Manisa’nın nehirlerine DSİ’den neşter Manisa’da DSİ tarafından 63 bin metrelik nehir yatağı temizlendi

Nehir yataklarının tıkanması nedeniyle zaman zaman yaşanan su baskınlarının önüne geçmeyi hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Manisa genelinde seferberlik başlattı. Son 3 yılda 63 bin 841 metre dere yatağının yeniden düzenlendiğini açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar vatandaşı dere yataklarına evsel atık ve moloz atılmaması konusunda uyardı.
Evsel atıklar ve erozyon nedeniyle daralan ve tıkanan dere yatakları çiftçinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Zaman zaman yaşanan su baskınlarının önüne geçerek, üreticinin maddi kayıp yaşamamasını hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Manisa genelinde seferberlik ilan etti. Son 3 yılda başlatılan ‘Dere Islah ve Yatak Tanzim’ projesi ile 8 ayrı nehir yatağında çalışma başlatan DSİ ekipleri, 63 bin 841.5 metrelik alanı temizlerken, suyun rahat akışı için nehir yatağını yeniden düzenledi.

Bakırçay sil baştan
Manisa’nın en büyük akarsularından biri olan Bakırçay’ın SomaKınık arasında 14 kilometrelik bir hatta başlatılan çalışmalar kapsamında 11 kilometrelik nehir yatağı yeniden düzenlendi. Yaklaşık 20 bin dekar taşkın riski minimize edilirken, ayrıca Bakırçay nehri üzerine biri Soma biri de Kınık’ta olmak üzere 2 köprü inşa edildi.
Bakırçay nehri üzerindeki yatak temizlik ve tanzim çalışmaları İzmirÇanakkale Karayolu üzerindeki Çanakkale köprüsü ile Sindel Köprüsü arasında devam ediyor.

Gürdük Çayı’ndan 613 bin 880 metreküp rüsubat çıkarıldı
Akhisar Gürdük Çayı’nda geçen yıl başlatılan çalışmalar 20 bin 500 metrelik bir hatta başladı. Şu ana kadar yaklaşık 15 bin 180 metrelik dere yatağı yeniden tanzim edilirken, Gürdük Çayı’ndan yaklaşık 614 bin metreküp rüsubat çıkarıldı. 2 dozer, 1 paletli ekskavatör ve 2 kamyonla devam eden çalışmalar kapsamında 5,5 kilometrelik bir hat yeniden tanzim edilecek ve binlerce dönüm arazi taşkında kurtarılacak.

50 bin dekar bağ taşkından kurtulacak
Türkiye’nin en büyük kuru üzüm merkezi olan Alaşehir’deki yaklaşık 50 bin dekar bağdaki taşkın riskini minimize etmek için Alaşehir Çayı’nda başlatılan çalışmalar kapsamında ise 55 kilometrelik hat yeniden düzenlenecek. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri şuana kadar Alaşehir Çayı’nda yaklaşık 22 kilometrelik bir alanı temizledi. Çalışmalar 32 kilometrelik hatta devam edecek.
Zaman zaman yaşanan su baskınlarıyla üreticinin zor durumda kaldığını ifade eden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, “Manisa’da son 3 yılda 8 ayrı büyük nehir yatağında temizlik çalışması başlattık. Şuana kadar yaklaşık 63 kilometrelik bir hattı temizleyerek, binlerce dekar araziyi taşkın riskinden kurtardık. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hedefimiz yağışlar hızlanmadan dere yataklarını temizleyerek üreticimizin bu kış korkulu rüya görmesini engellemek” diye konuştu.
Vatandaşı da uyaran DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar, evsel atıklar ve molozların dere ve nehir yataklarına atılmamasını istedi.
Manisa’da son 3 yıldır Soma Bakırçay Yatak Islahı, Alaşehir Çayı Yatak ıslahı, Akhisar Gürdük Çayı Yatak ıslahı çalışmaları devam ederken, Turgutlu Irlamaz Çayı Yatak Temizliği, Ahmetli Çayı Yatak Temizliği, Yunusemre Üçpınar Mah. Sarma Çayı, Salihli Gümüşçay yatak temizliği ve Nif Çayı Yatak Temizliği ise tamamlandı.

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