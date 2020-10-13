İskambil keyfi pahalıya patladı Manisa’da iskambil oynayan 13 kişiye ceza yağdı

Kurbağalıdere’yi kim ıslah etti?

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kahvehanede iskambil oynayan 13 kişiyi suçüstü yakalandı. İskambil oynarken yakalanan 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira yazıldı.



Alınan bilgiye göre, Eskicamii Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’ndeki bir kahvede korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen iskambil kağıdı oynandığı ihbarı üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvehaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında ekipler, 13 kişiyi iskambil kağıdı oynarken yakaladı.

Aralarında kahve sahibinin de bulunduğu 13 kişiye Covid19 kurallarına uymamaktan ve İlçe Hıfzıssıhha kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 40 bin 950 lira yazıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.