Manisa’da 350 şişe sahte içki ele geçirildi

Türkiye genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı artarken, Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 350 şişe sahte içki ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sahte alkollü içki imalatı ve satışının önlenmesi amacıyla il genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Salihli’de bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı ve yine aynı şahıslara ait başka bir adreste de üretilen içkilerin depolandığı tespit edildi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskında 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 350 şişe farklı marka ve türde sahte bandrollü içki, çok miktarda sahte bandrol, marka etiketi, bilyeli ve mühürlü kapak ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.