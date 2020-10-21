Atıl alan hem yeşillenecek hem de açık otopark olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kenan Evren Sanayi Sitesi'nde Manisa Barosu'nun hemen bitişiğindeki yaklaşık bin 500 metrekarelik atıl alanı; Manisalıların hizmetine sunmak için harekete geçti. Proje alanı üzerinde çalışmalara başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeşil kuşak çalışmalarını büyük ölçüde tamamlarken otopark kısmı ile ilgili düzenlemelerini sürdürüyor.

Manisalıların ihtiyaç duyduğu projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, aynı alan üzerinde iki farklı amaca hizmet edecek yeni bir proje daha hazırladı. Kenan Evren Sanayi Sitesi'nde Manisa Barosu'nun hemen bitişiğindeki yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda proje çalışmaları başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.



Çalışmalar hızla ilerliyor

Çalışmalar üzerinde bilgi veren Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, "Burada atıl, mezbelelik bir alan vardı. Burasıyla ilgili vatandaşlardan bize oldukça yoğun şikayetler geliyordu. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla burasını temizledik, alan üzerinde bulunan paletlerin sahibini bulduk ve paletlerin kaldırılmasını sağladık. Yaklaşık bin 500 metrekarelik alanı halkımızın kullanımına açmak için çalışmalarımıza başladık. Proje kapsamında bin 500 metrekarelik alanın yarısı yeşil alan, diğer yarısı da açık otopark olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" diye konuştu.

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