MER Kolejinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Modern Eğitimin Rotası (MER) Kolejinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Okul kampüsünde düzenlenen törende resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

MER Koleji 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yılını büyük bir coşkuyla okul kampüsünde yaşadı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde okulun konferans salonu yerine kampüs bahçesinde düzenlenen törende öğrencilerin hazırladığı gösterilerle bayram coşkusu yaşanırken, Cumhuriyet Bayramı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

MER Koleji Kurucusu Dr. Emre Mermer tüm MER Koleji ailesinin ve Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramını kutlarken, Kampüs Müdürü Mehmet Kanca da yaptığı konuşmada tüm öğrencilere teşekkür ederek, “Cumhuriyet Bayramımızı önümüzdeki yıl tüm sınıflarımızın katılımıyla kutlamak nasip olur.” dedi.



Dereceye girenler

Cumhuriyet konulu İlkokul Resim Yarışmasında Beyti Berk Önen 1., Buğlem Bayram 2., Eda Nas Haveleoğlu 3. olurken, İlminur Kızıloğlu, Zeynep Ebrar Kızıloğlu ve Selen Çiftçi de mansiyon ödülüne layık görüldü. Ortaokul Resim Yarışmasında ise Nisa Cumalı 1., Vedat Ege Sarı 2. ve Kenan Kiraz 3. olarak ödüllerini aldı.

Cumhuriyet konulu ilkokul ve ortaokul arası şiir yarışmasında Elif Haspolat 1., Nilüfer Karagülle 2., Bertuğ Tunga Yılmaz 3. olurken, Cumhuriyet Bayramı Lise Kompozisyon Yarışmasında ise Fatma Gül Özcan 1., Elif Naz Gümüşgönül 2., Eren Gümüşgönül 3. olarak ödüllerini aldı.

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