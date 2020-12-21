Turgutlu'da 2 milyonluk yatırım hayata geçti Turgutlu Belediyesi kendi asfaltını üretecek

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın girişimleri sonucu Turgutlu Belediyesi asfalt şantiyesine sahip oldu.

Turgutlu Belediyesi Asfalt Şantiyesi düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Göreve geldiğimiz günden bu yana asfaltlama çalışmaları ile ilgili çok ciddi sıkıntılar çekiyorduk. Bugün çok gururlandığımız bir projeye imza attık. Kendi asfalt şantiyemizi kurduk. 2022 ve 2023 yıllarındaki hedeflerimiz Turgutlu’da hiçbir yolda problem kalmayacak şekilde sorunları çözeceğiz” dedi.

Asfalt şantiyesinin kurulmasının ardından önümüzdeki yıl içerisinde arazi yollarının 50 km’lik kısmında asfalt çalışmalarının yapılması planlanıyor. Bununla birlikte şantiyeye bağlı iki araçla günlük 7 kilometre yol yapılabilecek. Böylece Turgutlu’nun tüm mahallelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt çalışmaları ivedilikle tamamlanmış olacak. Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Çetin Akın, “Göreve geldiğimiz günden bu yana asfaltlama çalışmaları ile ilgili çok ciddi sıkıntılar çekiyorduk. Hatta bu sorunumuzu Alaşehir Belediyesinin şantiyesinde asfalt üreterek vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyorduk. Bugün çok gururlandığımız bir projeye imza attık. Kendi asfalt şantiyemizi kurduk. Toplam maliyeti 2 milyon TL’ye yakın bir tesis kurduk. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki yıl içerisinde ova yollarımızda en az 50 kilometrelik bir planlamamız var. Bunun yanında Selvilitepe ve Ergenekon Mahallelerimizde açmış olduğumuz yeni yollar var. Yeni yapılaşmanın olduğu yerlerde sathi kaplama yöntemiyle vatandaşlarımızı yağmurdan, çamurdan korumak için bu çalışmayı yapacağız. Kurmuş olduğumuz tesisle birlikte önümüzdeki yıl 70 bin metrekarel civarında ova yolları ve şehir içerisindeki çalışmalarla ilgili planlamaları yaptık. 2022 ve 2023 yıllarındaki hedeflerimiz Turgutlu’da hiçbir yolda problem kalmayan bir şekilde sorunları çözmek olacaktır” dedi.

Turgutlu Belediyesinin yaklaşık 2 milyon TL’lik yatırımla kurduğu asfalt şantiyesinin açılışı gerçekleşti. Açılış törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte eşi Sabriye Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, CHP Turgutlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kutluel, CHP Turgutlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, oda başkanları, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

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