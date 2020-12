Alaşehir’in modern kavşağı peyzajıyla da göz dolduracak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün girişimleriyle Alaşehir’e kazandırılan, 27 milyon liralık yatırımıyla bölgedeki trafiğe can veren Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı’nın peyzaj projesi de hazırlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinde Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı ve akabindeki adalarla birlikte 6 bin 70 metrekarelik alanda peyzaj uygulama projesi için çalışmalara başladı.

İl genelinde yeşil alanların arttırılmasına yönelik olarak eş zamanlı projelerini sürdüren Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir ilçesine de yeni bir soluk ve hava katacak peyzaj projesi için harekete geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da; Kent Estetiği Dairesi Başkanı ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve MHP İlçe Başkanı Necdet Türk ile birlikte Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı üzerindeki meydanda inceleme yaptı.



“Alaşehir’e yakışacak bir proje olacak”

Alaşehir ilçe girişine yeni bir görünüm kavuşturacak olan peyzaj düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulunan Kent Estetiği Dairesi Başkanı ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından Alaşehir ilçemize kazandırılan Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı üzerinde incelemelerde bulunduk. Alaşehir’in can damarı sayılabilecek bir kavşak. Geçtiğimiz dönemde sulama sıkıntılarından dolayı peyzaj çalışmaları başlatılamadı. Şu an bizim burada bulunma amacımız, üzerinde bulunduğumuz meydan dahil, çeşitli adalar ve damlalarla birlikte 6 bin 70 metrekare alanda peyzaj düzenlemesi yapmayı planlıyoruz. Alaşehir’e yakışır bir peyzaj çalışmasını en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

