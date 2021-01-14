Manisa ormanlarına kadın eli değdi Toprakla buluşan 1 milyondan fazla fidan Manisa’nın geleceğine nefes olacak Manisa’da ağaçlandırma sahalarında çoğu kadın binlerce orman işçisi yüz binlerce fidanı toprakla buluşturuyor

Manisa’da ağaçlandırma sahaları ve yanan alanlarda 2020 yılında 1 milyondan fazla fidanın toprakla buluşturulduğu açıklandı. Ağaçlandırma sahalarından biri olan Yağcılar Mahallesi mevkiinde çoğu kadın 680 dekarlık alanda 100 bin fidanı toprakla buluşturmak için yoğun bir çaba sarf ederken başlarındaki kadın orman mühendisi Yeşim Ütni Berk de fidan dikimine eşlik ederek çalışanları motive ediyor.

Türkiye’nin hem tarımsal hem de sanayi anlamında en önemli kentlerinden biri olan şehzadeler şehri Manisa’nın dağlarında ve ormanlarında mühendisinden işçisine binlerce çalışan geleceğe nefes olmak için canla başla çalışıyor.

Dünyamızı ve Türkiye’yi son bir yıldır etkisine alan Covid19 salgını ile amansız bir mücadele devam ederken, Manisa’nın dağları zümrüt yeşili ormanlarla kaplansın, gelecek kuşaklara nefes olsun diye Manisa Orman İşletme Müdürlüğü personeli ağaçlandırma çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bu ağaçlandırma alanlarından birisi olan Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi mevkiinde toplam 680 dekarlık alanda çoğunluğu kadınlardan oluşan fidan dikim işçileri sert rüzgara ve zorlu arazi şartlarına rağmen büyük bir azimle 100 bin adet fidanı toprakla buluşturmak için aralıksız çalışıyor. İşçilerin başında bulunan Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Yeşim Ütni Berk ise çalışmaları yakından takip ediyor. Zaman zaman eline çapayı alıp kadın işçilerle birlikte fidan dikimine eşlik eden Berk, bir yandan da çalışanları motive ediyor.

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi veren Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir 2020 yılında toplam 5 bin 580 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını bu çalışmalarda, yanık sahalara da dikilen 1 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Orman İşletme Müdürü Özdemir, ağaç ve ormanın hem küresel ısınmanın hem de salgın hastalıkların panzehri olduğunu söylerken, 2020 yılı yaz aylarında yanan orman alanlarında da ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini bir karış yanan alanın dahi tohumsuz ve fidansız bırakılmayacağını sözlerine ekledi.

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