Demirköprü Barajı’nda balık ağına takılan pelikan kurtarıldı

Manisa’nın Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında yer alan Demirköprü Baraj Gölü’ndeki balıkçı ağına takılan bir pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bağlı ekipler, Demirköprü Barajı'nda teleskopla kış ortası su kuşu sayımı yaparken bir tepeli pelikanın balıkçı ağına takıldığını gördü. Hemen harekete geçen ve tekneyle bölgeye giden görevliler, ağı keserek tepeli pelikanı ağdan kurtarıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürdü.

Veteriner hekimin muayenesinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen pelikanın doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

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