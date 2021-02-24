Sonsuz teknoloji ile geleceğe hazırlanıyorlar MER Koleji robotik kodlama ve sistem çalışmalarına önem veriyor

Akademik başarıları ve sosyal projelere verdiği desteklerle sıkça gündeme gelen Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji robotik kodlama ve sistem çalışmalarıyla da öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. TEKNOFEST için başvuruda bulunan okulun robotik kodlama ekibi hazırladıkları robotlar ve yazılımlarla geleceğin dünyasına ışık tutacak çalışmalara imza atıyor.

MER Kolejinin robotik kodlama ve sistem çalışmalarına verdiği önem meyvelerini vermeye başladı. Kodlama öğretmeni Feriha Ünal Durak’ın çalışmaları Okul Kurucusu Dr. Emre Mermer ve Kampüs Müdürü Mehmet Kancanın destekleri ile devam ederken, okulun Endless Technology MER isimli robotik kodlama ekibi de TEKNOFEST için başvurusunu yaparak çalışmalarını hızlandırdı. Endless Technology MER (Sonsuz teknoloji MER) isimli robotik kodlama ekibi bir mesaj yayımlayarak, “Kodlama ve robotik bir gelecek dedik, TEKNOFEST dedik. Ekibimiz hazır, bu takıma güveniyoruz. Biz takım olarak insanlık yararına teknoloji üzerine çalışıyoruz. STEM öğretmenimizden aldığımız eğitim ve bilgilerin ışığında Scratch ve S4A kullanarak projeler yapıyoruz. Arduino ve LEGO Mindstorm EV3 kullanarak robotik kodlama yapıyor ve robotlar tasarlıyoruz. Buradaki tüm bilgilerimizi kullanarak 3 boyutlu tasarımlar da yapıyoruz. Geleceğin liderlerinin biz gençler olduğunun bilincinde olup gelecekte insanların rahat ve kolay bir yaşam sürmeleri için teknolojik, konforlu ve geliştirilebilir tasarımlar yapıyor ve hayata geçiriyoruz. Geleceğin liderleri olarak geleceği biz inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

MER Koleji de öğrencilerinin mesajını robotik kodlama ve sistem çalışmalarına verdiği önemi göstermek amacıyla paylaştı.

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