Salihli'de çeşitli suçlardan arananlara operasyon: 11 tutuklama

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik ilçe genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 'taksirle ölüme neden olma', 'göçmen kaçakçılığı', 'silahla tehdit ve yaralama' suçlarından aranan 12 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, hakkında 'basit yaralama suçu' bulunan 1 kişi ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2021-02-25 19:40:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.