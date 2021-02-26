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Servis beklerken öldürülmüştü, katili tutuklandı Semiha Peker’i öldüren eski erkek arkadaşı tutuklandı 50 kilometrelik yolu yürüyerek gitmiş

İHA

Servis beklerken öldürülmüştü, katili tutuklandı Semiha Peker’i öldüren eski erkek arkadaşı tutuklandı 50 kilometrelik yolu yürüyerek gitmiş

Manisa’nın Salihli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından işe gitmek için servis beklerken tüfekle vurularak öldürülen Semiha Peker’in katil zanlısı Yalçın Kocataş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Salihli ilçesinde, çalıştığı Turgutlu ilçesindeki tavuk fabrikasındaki işine gitmek için 23 Şubat Salı günü sabah saatlerinde servis beklediği sırada, daha önce hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın Kocataş (43) tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Semiha Peker’in (33), katil zanlısı Kula’da yakalandı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri tarafından, Salihli’ye getirilen Kocataş, emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesine götürüldü. Çıkarıldığı mahkemece “Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme Suçundan” tutuklanan Kocataş, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Emniyet Müdürlüğü çıkışında basın mensuplarının “Pişman mısınız?” sorularına Kocataş, yanıt vermedi.

50 kilometrelik yolu yürüyerek gitmiş
Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker’i otomatik av tüfeği ile 3 el ateş ederek katlettikten sonra olay yerinden kamyonetle kaçan Yalçın Kocataş, aracı ve tüfeği Salihli’nin Yılmaz Mahallesi’nde bırakıp kaçtı. Olaydan 2 gün sonra yakalanan Yalçın Kocataş’ın yakalandığı Kula ilçesine kadar yaklaşık 50 kilometrelik yolu yürüyerek gittiği öğrenildi.

Doğum günüde defnedilmişti
Öte yandan Salihli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından işe gitmek için servis beklerken tüfekle vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Semiha Peker, doğum günü olan 24 Şubatta memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verilmişti.

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