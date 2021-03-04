Başkan Bilgin, taleplere duyarsız kalmadı Saruhanlı’nın Koldere Mahallesine park ve dinlenme alanı yapılacak

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Koldere Mahallesinde İtfaiye Müfrezesinin önünde bulunan atıl haldeki alana park ve dinlenme alanı inşa edeceklerini bildirdi. Ayrıca mahalledeki soğuk çeşme olarak bilinen çeşmenin suyunu bu alana taşıyacaklarını ifade etti.

Başkan Bilgin, sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak söz konusu alanın düzenlenmesini ve soğuk çeşme olarak bilinen çeşmenin bu bölgeye taşınarak aktif hale getirilmesini talep eden Nevzer Şengül'ün isteğini geri çevirmedi.

Başkan Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Meclis Üyesi Mustafa Arguz ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile Koldere'yi ziyaret ederek söz konusu alanda incelemelerde bulundu.

Talep edilen parkın yapılması için Fen İşleri Müdürlüğü'ne talimat veren Başkan Bilgin, mahalledeki Bağyolu Sokakta bulunan çocuk oyun parkını da yenileyeceklerini müjdeledi.

Daha sonra Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bilgin, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

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