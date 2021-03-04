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Bakan Kasapoğlu adına memleketi Kula'da hatıra ormanı oluşturuldu Bakan Kasapoğlu'nun ilçeye yaptığı hizmetlere hatıra ormanlı teşekkür

İHA

Bakan Kasapoğlu adına memleketi Kula'da hatıra ormanı oluşturuldu Bakan Kasapoğlu'nun ilçeye yaptığı hizmetlere hatıra ormanlı teşekkür

Ege Manisalılar Federasyonu ve Manisa Orman Müdürlüğü işbirliğinde Manisa'nın Kula ilçesine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra ormanında yaklaşık 6 bin adet fidan toprakla buluştu.
Ege Manisalılar Federasyonu Başkanı Kulalı Halit Oran, hemşerisi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına bir hatıra ormanı kurmak için Manisa Orman Müdürlüğü ile birlikte harekete geçti. Kula Kaymakamlığının da destekleriyle uygun görülen İzmirAnkara D300 karayolu Körez Mahallesi civarındaki bir alana, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına hatıra ormanı kurulması için çalışmalara başlandı. Kısa sürede hazırlık çalışmaları tamamlanan hatıra ormanı için, bugün protokol üyelerinin de katılımı ile ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Kula Kaymakamı Kemal Duru, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Ege Manisalılar Federasyonu Başkanı Halit Oran ve geniş katılımlı protokol üyelerinin katıldığı fidan dikim etkinliğinde, yaklaşık 6 bin adet çam fıstığı fidanı toprakla buluştu. Fidan dikiminin ardından programa katılan protokol üyeleri, fidanlara ilk can suyunu verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun ilçeye yaptığı yatırım ve destekleri için böyle bir teşekkür etme imkanı bulduklarını dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Kulalı hemşerimiz, devlet büyüğümüz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçemizde gençlik ve spor adına bir çok tesis kazandırdı. Sayın bakanımız, maddi manevi hep yanımızda oldu. Hem gençlerimizin bu memleketi, aziz vatanımızı, devletimizi, kalitesini daha da geleceğin en güçlü devletleri arasında ilk sıralarda yer alması için her zaman canla başla çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Bizde bunun meyvelerinden ilçemiz olarak çok istifade ettik. Hem gençlerimiz için, hem sporumuz için, hem de sporu tabana yaymak için birçok hizmetler oldu. Kıymetli devlet büyüklerimize hükümetimize bu kıymetli değerli gençlerimizin yetişmesi için son derece faydalı hizmetleri için naçizane şükranlarımızı ifade etmek için ağaç dikelim diye düşündük. Bunu da Ege Manisalılar Federasyonu ile orman idaremizin iş birliği içerisinde ağaç dikmek için burada bulunuyoruz. Malumunuz bu gençler bizim devletimizin bekası bizim devletimizin hiç bitmeyen umudu. Gençliğimiz varsa umudumuz her zaman var. Yine ormanlarımızda bu memleketin milli sermayesi. Ormanlarda bizim geleceğimiz. Her iki geleceği birleşerek önümüze daha çok umutla bakmak için bu faaliyetlerin yerinde olduğunu düşündüğümüz için, gençlerimizle beraber yavrularımızla beraber buradayız. Şimdi geleceğimiz olan gençler yine geleceğimizi temsil eden ormanı oluşturmak için ağaç dikecekler. İnşallah bu hizmetimiz hayırlara vesile olsun. Bu gençlerimizin de ağaçlarımızın da büyüdüğünü bu memleket için hayırlı hizmetler yaptığını görmek bizlere nasip olsun. Bu faaliyette emeği geçen Ege Manisalılar Federasyonunun başta başkanı olmak üzere, bütün üyelerine ve orman idaremizin kıymetli yetkililerine ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel hizmet için buradayız bir teşekkürümüzü ifade etmek için buradayız. Hükümetimize başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimizin bütün bakanlarına, yine Kulalı Hemşerimiz devlet büyüğümüz Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. İnşallah verdikleri hizmetlerle ilçemize kazandırdıkları güzel tesislerle bu gençlerimiz gümbür gümbür geleceğimizi güçlü kılmak için geliyorlar" ifadelerini kullandı.
Ege Manisalılar Federasyonu Başkanı Halit Oran ise, "Biz STK'lar olarak, kültürü yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla örgütleniyoruz. Biz kültürümüzü yaşatmak için tabii ki öncelikle gençlik ve fidan diyoruz. Biz 2014 yılında İzmir Genç Manisaspor Kulübü'nü İzmir'de kurduğumuzda, Kulalı Gençlik ve Spor Bakanımız o dönemde Spor Toto Teşkilat Başkanı idi. Tanıştığımızda bize bir can suyu verdi. 2014'ten 2020 yılına kadar Türkiye şampiyonları yetiştirdik. Biz de sayın bakanımıza vefa borcu olarak bu şekilde teşekkür etmek istedik. Bizim gençlerimizle beraber fidanı yaşat ki insan yaşasın mantığıyla, onun adına kendi yönetim kurulu arkadaşlarımızla ve genç spor kulübündeki arkadaşlarımızla beraber böyle bir zemin hazırladık ve bunda tabii ki emeği geçen Kula Kaymakamımız, belediye başkanımız ve siyasi parti temsilcilerimiz, yani burada bulunan tüm bürokratlarımızın gerçekten bize çok büyük katkıları olmuştur. Önümüzü açmışlardır ve bugün diktiğimiz fidanların en büyük payları Kulalı bürokratlarımız ve hemşerilerimizdir. Ben ayriyeten teşekkür ediyorum. Tabi ki orman bakanımızın da çok emekleri var. Sayın Bekir Pakdemirli Manisalıdır ve derneğimizin de üyesidir. Kendisi de bu konuda tabi ki bize çok büyük destek verdi. Gerçekten bu zemini hazırlayana kadar 1 aydır uğraşıyorlar. Orman teşkilatına teşekkür ediyorum ve bu hale getirdik sanırım 2 bin tanesi dikildi tamamı da 6 bine yakın fidan sayın bakanımıza hediye ediyoruz ben gelen arkadaşlarımızı da teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına yapılan hatıra ormanındaki fidan dikim etkinliğine Kula Kaymakamı Kemal Duru, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Ege Manisalılar Federasyonu Başkanı Halit Oran, Kula İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, İzmir Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Ali Demir, Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, Kula Orman İşletme Müdürü Veli Kılıç, Gençlik Merkezi Müdürü Filiz Çiçek, gençlik merkezi gönüllüleri, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

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