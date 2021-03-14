Manisa Ticaret Borsası'ndan 'Reform Paketi' değerlendirmesi Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap: "Manisa, ekonomi reformları hedeflerine yine en iyi katkı örneklerini verecektir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Ticaret Borsası'ndan 'Reform Paketi' değerlendirmesi Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap: "Manisa, ekonomi reformları hedeflerine yine en iyi katkı örneklerini verecektir"

İHA

Manisa Ticaret Borsası'ndan 'Reform Paketi' değerlendirmesi Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap: "Manisa, ekonomi reformları hedeflerine yine en iyi katkı örneklerini verecektir"

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Güven ve İstikrar” temelinde açıklanan, Türkiye’nin yatırım, istihdam ve ihracat kaynaklı verimlilikle, potansiyel büyümesini artırmasının hedeflendiği “Ekonomi Reform Paketi” ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Pandemi sürecine ve birikmiş tüm ekonomik zorluklara rağmen, kayıplar yaşanmış olsa da üretim alt yapısını ve faaliyetlerini koruma direncini gösteren Türkiye’nin, geçmişin yüklerini hafifletmesi ve salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına güçlü giriş yapması bakımından, açıklanan ekonomi reform paketinin uygulamada iyi sonuçlar getirecek nitelikte konu başlıkları taşıdığını belirten Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Açıklanan ekonomi reform paketinde; yatırıma, üretime, piyasa istikrarına, istihdama ve ihracata yönelik olarak açıklanan hedefleri çok önemli buluyoruz. Bir süredir iş dünyamızı temsilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki istişare toplantılarında Hükümetimize aktardığımız tespitlerin, ekonomi reformları arasında yer aldığını görmek ise ayrıca memnun edici oldu. Ülkemizin; üretim ve iç piyasa canlılığı, buna bağlı ihracat, cari açık, istihdam ve büyüme oranları gibi hedeflerinin kaynağını teşkil eden her ölçekteki işletmenin, üretimistihdam ve yatırım planlamalarında daha az risk ile daha uzun vadeli öngörülerde bulunabilmesinin sağlanması ilettiğimiz en hassas ve belki de finansman kadar önemli ihtiyaçlar arasındaydı. Çünkü risk ortamındaki finansmanın, borçlanma ya da sorunları ötelemeden başka bir sonuç getirmeme ihtimali de olur. Ayrıca; artan üretim maliyetleri ve düşen alım gücü, olumlu beklentilere pek fırsat vermiyordu. İhracat açısından baktığımızda ise, yurt dışı piyasa ve rekabet koşullarında, işletmelerin mevcut yurt içi maliyetleri ile yurt dışı fiyatlarını sürdürülebilir olarak tutturabilmesi ve rekabet etmesi kolay görünmemeye başlamıştı. Sektörde yapılan satışlar ağırlıklı olarak, kalite ve fiyat bileşeninde rekabetin hassas kriterlere tabi olduğu Avrupa Ülkelerine yapıldığından, İşletmeler için öncelik mevcut pazarın korunabilmesi haline dönüşmüştü. Bu da kalitenin ucuza satılması ve katma değer kayıpları anlamına gelir. Özetle son dönemde yapılan istişarelerde kilit noktalar olarak öne çıkan güven ve istikrar ihtiyacının, reformlarda karşılığını bulması oldukça anlamlı oldu. Çünkü; Türkiye’nin büyümeyi sağlarken, ek hazine borçlanması ve kamu maliyeti oluşmadan enflasyon ve faizi eş zamanlı düşürebilmesi, kur dengesi sağlaması, kamu ve özel sektörün borç yükünü azaltması, işsizliği azaltıcı yatırımları ve ihracatı artırması; üretmesine ve ürettiklerini satabilmesine bağlı. Bunun için de üretim ve tüketimde güvenin korunması gerekir. Doğru uygulamalarla istikrar da beraberinde gelir. Dolayısıyla ülkemiz menfaatleri adına, toplumun her kesiminin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi internet sitesinde yayınlanan 'Ekonomi Reformları Tanıtım Kitapçığı'na ulaşarak desteklerden haberdar olması ve gerekiyorsa piyasa istikrarında kendi payına düşen sorumluluğu alması faydalı olur" dedi.

"Ekonomi reformlarının zamanlaması oldukça yerinde"
2020 yılının kapanma, salgının etkilerine karşı yeni normali bulma ve dayanıklılık gösterme süreçlerinin devamında, küresel ekonomide 2021 yılında canlanma ve likidite artışı çabaları olduğunu vurgulayan Özkasap, değerlendirmesine şöyle devam etti: "Bunun somut göstergelerinden birisi ABD'de onaylanan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketi. Yani Amerikalı tüketicilerin eline büyük miktarlarda para veriliyor. Dünyanın en büyük ekonomisine ilaveten Çin de iyi durumda. Bu iki büyük güçteki hareketlilik gelişen piyasaları da etkileyecek. AB ülkeleri de daha iyi performans için planlamalar yapıyor. Buna bir de salgınla mücadelede başarı eklenir ve süreç uzamazsa, artan likiditenin Türkiye’de olumlu yansımaları olacaktır. Türk Lirası’nın istikrara kavuşması da burada devreye giriyor. İşte bu nedenle, anahtar kelimelerin güven ve istikrar olduğunu gördüğümüz ekonomi reformlarının zamanlaması oldukça yerinde. Reform içeriğinde herkesin mutabık kalacağı birçok yöntem ve yine ilk niteliğinde bazı destekler var. Geçmiş ekonomi politikalarında yapılan hataları telafi edici hedefler ve her ay düzenli olarak bir araya gelecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun toplantı sonuçlarının kamuoyuyla paylaşacağının açıklanması da bu sefer uygulamada daha kararlı olunacağı mesajını veriyor. Zaten hedefe götürecek olan da uygulama. Sonuç olarak; ticareti kolaylaştıracak uygulamaların hayata geçirilmesi, piyasada haksız rekabetin etkin biçimde önlenmesi, ihracatın tabana yayılması, destek programlarının planlı ve öngörülebilir hedefler doğrultusunda hazırlanması ve diğer tüm konu başlıklarında, istişareyi ve sahanın taleplerini esas alan ekonomi yönetimimize ve katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Manisa özelinde de; pek çok ürün ve kategoride miktar ya da değer bazında ilk sıralarda üretmeye, iç ve dış ticaretimizi sürdürmeye, istihdam oranı ve diğer pek çok göstergede Türkiye ortalamasının üzerinde sonuçlar elde etmeye devam edeceğimize inanıyoruz. Manisa; çeşit ve ölçek bakımından sahip olduğu geniş üretici ve sanayici potansiyeli, hem iç pazara hizmet verebilen hem de ihracat pazarlarına ulaşabilen deneyimli özel sektör yapısı, ilgili kamu kurumlarımızın da sağlayacağı yapıcı uygulama destekleriyle, ülkemizin ekonomi reformlarında hedeflenen gelişmelere yine en iyi katkı örneklerini verecektir. Reformların ülkemiz ve tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selendi'deki spor panayırında renkli görüntüler Çocukların spor aktivitelerine velileri de eşlik etti
YEREL HABERLER Selendi'deki spor panayırında renkli ...
Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Başkan Kayda 5 mahallede vatandaşla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kayda 5 mahallede vatandaşla buluştu
Kuzuköy Barajı'nın yüzde 60'ı tamamlandı Demircili üreticiye 2,1 milyon lira ek gelir
YEREL HABERLER Kuzuköy Barajı'nın yüzde 60'ı tamamlandı Demircili ...
Vefat eden eski milletvekili Bozdağ toprağa verildi Hayatını kaybeden DSP eski milletvekili İsmail Bozdağ, resmi törenle defnedildi
YEREL HABERLER Vefat eden eski milletvekili Bozdağ toprağa ...
Akhisarspor kendine geldi
YEREL HABERLER Akhisarspor kendine geldi
Eski milletvekili kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER Eski milletvekili kalbine yenik düştü
Manisa'da gergin genel kurul Sık sık yaşanan gergin anlar nedeniyle uzayan Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Seçimli Olağan Genel Kurulu sonrası mevcut başkan güven tazeledi
YEREL HABERLER Manisa'da gergin genel kurul Sık sık yaşanan gergin ...
Okulun temelini eski mezunlar attı
YEREL HABERLER Okulun temelini eski mezunlar attı
Gördes'te 120 bin metrekarelik kilit parke çalışması
YEREL HABERLER Gördes'te 120 bin metrekarelik kilit parke çalışması
Kayıp koyunları jandarma buldu
YEREL HABERLER Kayıp koyunları jandarma buldu
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına coşkulu kutlama
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına coşkulu ...
Cambazlı Mahallesi Ahmetli’de kaldı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılında yapılan referandumla Turgutlu’ya bağlanmak için 'Evet' diyen Ahmetli’nin Cambazlı Mahallesinin Ahmetli’de kalmasına oy birliğiyle karar verdi
YEREL HABERLER Cambazlı Mahallesi Ahmetli’de kaldı Manisa Büyükşehir ...
Lider Manisa FK, Amed Sportif'le karşılaşacak
YEREL HABERLER Lider Manisa FK, Amed Sportif'le karşılaşacak
Turgutluspor, Etimesgut'a karşı
YEREL HABERLER Turgutluspor, Etimesgut'a karşı
Kızıyla yürüyüşe çıktı gördükleri karşısında şaşırdı Manisa’da bir baba kız çıktıkları sabah yürüyüşünde boş bir arsadaki etrafa atılan yüzlerce şişe karşısında şaşkınlarını gizleyemedi Etraftaki şişeleri kızıyla birlikte toplayarak bir araya getirmeye çalışan Serhat Sağlam vatandaşlardan çevre konusunda daha duyarlı olmalarını istedi
YEREL HABERLER Kızıyla yürüyüşe çıktı gördükleri karşısında ...
Cambazlı, Ahmetli'de kaldı
YEREL HABERLER Cambazlı, Ahmetli'de kaldı
Yabani ahlat ağaçları ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER Yabani ahlat ağaçları ekonomiye kazandırılacak
Futbol liglerinin en başarılı takımı Manisa FK
YEREL HABERLER Futbol liglerinin en başarılı takımı Manisa FK
Manisa’da 1921 adet fidan dikildi
YEREL HABERLER Manisa’da 1921 adet fidan dikildi
Demirci'de sağlık çalışanları tenis turnuvasında buluştu
YEREL HABERLER Demirci'de sağlık çalışanları tenis turnuvasında ...
Başkan Kayda, Sarıpınar mahallesinde talepleri dinledi
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Sarıpınar mahallesinde talepleri ...
Akhisar'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Akhisar'da bir mahalle karantinaya alındı
Akhisar'da kaçak sigara ve tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Akhisar'da kaçak sigara ve tarihi eser operasyonu: 1 ...