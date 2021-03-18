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Kurs alan köylü kadınlar mikro krediyle kendi işyerlerini açacak Önce kurs aldılar, şimdi kendi işlerinin patronu olacaklar

İHA

Manisa'da Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından kırsal Sancaklı İğdecik Mahallesinde açılan dikiş nakış kursuna katılan kadınlar bir araya gelerek, mikro kredi şubesinden alacakları krediyle kendi işletmelerini kurmayı planlıyor.

Kurs alan köylü kadınlar mikro krediyle kendi işyerlerini açacak Önce kurs aldılar, şimdi kendi işlerinin patronu olacaklar

Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından kırsal Sancaklı İğdecik Mahallesinde açılan dikiş nakış kursuna katılan kadınlar bir araya gelerek, mikro kredi şubesinden alacakları krediyle kendi işletmelerini kurmayı planlıyor.
Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, kendi işlerinin patronu olmaya hazırlanıyor. Kurslardaki eğitimlerinin yanı sıra Mikro Kredi Manisa Şubesi yetkililerinden de krediler konusunda bilgi alan kadınlar, ürettikleri ürünleri açacakları işletmede satarak, ev ekonomilerine katkı sağlamayı planlıyor.
Mahallelerine açılan kurslarda eğitim aldıktan sonra meslek sahibi olduklarını anlatan kursiyerlerden Dilek Akkaş, “Artık pantolon, gömlek, pijama, şalvar dikebiliyorum. Yastık kılıfı, havlu işlemeleri yapıyorum. Bu ürünleri satıyorum. 35 arkadaş bir araya gelip mikro kredi ile ilgili konuştuk. Mikro kredi ile ilgili bize bilgi verebilecek yetkiliyi köyümüze davet ettik. Sağ olsunlar gelip bizi bilgilendirdiler. Şimdi kendimize küçük bir atölye veya işletme kurmayı düşünüyoruz" dedi.
Kursiyerlerden Sevcan Büyüksavran ise “Önceki gün davetimizi üzerine gelen yetkililerden mikro kredi ile ilgili bilgiler aldık. Arkadaşlarla toplanıp mikro kredi kullanmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Kırsaldaki 30 mahalleden 20’sinde kurs açıldı
Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, beraberinde müdür yardımcıları Mustafa Tire, İlknur Talay ve Orhan Çelik ile birlikte Sancaklı İğdecik Mahallesindeki eski belediye binasında açılan dikiş kursunu ziyaret ederek, eğitim hakkında kursiyerler ve eğitmen Nurhan Erel’den bilgiler aldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un köy muhtarlarına göndermiş olduğu mektup ile başlayan "Kurslarımız ile Köylerdeyiz Projesi" kapsamında ilçede bağlı kırsalda bulunan 30 mahalleden 20’sinde kursların aktif olarak açıldığını kaydeden Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, diğer mahallelerde ise kurs planlamalarının devam ettiğini ifade etti. Kuşçuoğlu, “Mahallemizde açılan kursta sevindirici olan kısım, kursiyerlerimizin istihdama yönelik olmasa da öğrendikleri ile mikro kredi şubesi ile temas kurarak bilgi aldıklarını ve başvuru yapacak olmalarıdır. Bu bizleri çok mutlu etti, diğer mahallelerde de aynı çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. İlçemizde toplam 67 mahallemizden 30’u kırsal kesimde bulunuyor. Kırsalda bulunan mahallelerden 20’sinde kursumuz açıldı, diğer mahallelerde planlamalar devam ediyor” dedi.
Ziyarete eşlik eden Sancaklı İğdecik Mahalle Muhtarı Arif Kurtoğlu, açılan kursa kadınların büyük ilgi gösterdiğini, kadınların kursta öğrendikleriyle ev ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi. Muhtar Kurtoğlu, “Mahallemizde açılan kurs ile kadınlarımız bir araya geldi ve meslek sahibi oldular. Kazandıkları para ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Kadınlarımızdan gelen talep doğrultusunda ilçemizdeki Mikro Kredi Manisa Şubesi yetkililerini mahallemize davet edip, kadınlara nasıl faydalanacaklarını anlatarak yol gösterdiler. Kadınlarımıza gerekli bilgiler aktarıldı, mahallemizde mikro kredi kullanarak kendi işyerlerini açmayı planlıyorlar” ifadelerini kullandı.

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