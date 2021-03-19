Manisa BBSK’lı okçular çalışmalarına devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk takımı, antrenmanlarına devam ediyor. Hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdüren okçuluk takımını Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar ziyaret ederek, sporculara başarı dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu okçular çalışmalarını sürdürüyor. Minikler, gençler ve büyükler kategorilerindeki sporcular antrenmanlarına devam ediyor. Okçuluk Antrenörü eşliğinde çalışan sporcular, müsabakalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, pandemi dolayısıyla yapılamayan müsabakalar nedeniyle, olası yarışmalar için antrenmanlarına devam eden okçuluk sporcularını ziyaret etti. Pandemi öncesi çeşitli yarışmalara katılarak başarı elde eden, pandemi sürecinde de federasyon tarafından yapılacak olan yarışmalarda dereceye ulaşmak için antrenmanlarına devam eden sporculara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, antrenman ve yarışmalarda başarı temennisinde bulundu.



Sevim Yıldır Antalya’da Manisa BBSK’yı temsil edecek

Okçuluk branşında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u (MBBSK) başarıyla temsil eden Sevim Yıldır, Antalya’da yapılacak olan 18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası’nda derece yapmaya hazırlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü formasıyla okçuluk branşında başarıyla mücadele eden Sevim Yıldır, 1721 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan 18 Mart Şehitleri Kupası’nda hedefi vurmak için yarışacak. Makaralı Yay Büyük Bayanlar kategorisinde yarışacak olan Sevim Yıldır, 21 Mart Pazar günü yay gerecek. Manisa BBSK sporcusu olarak daha önce Avrupa ve Dünya Şampiyonası’na katılan milli sporcu Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nü temsil ederek derece kazanmak için Antalya’da ter dökecek. Sevim Yıldır’ı, yarışma öncesi antrenmanda ziyaret eden Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar Yıldır’a, çalışmalarında ve yarışmada başarılar diledi. Yıldır’ın kulübü başarıyla temsil edeceğini ve Manisa’yı gururlandıracağından emin olduğunu belirten Kadayıfçılar, yarışmada başarı dileklerini iletti.

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